Caso Minetti Cipriani | Su Nicole dette falsità per invidia chiederemo i danni Le squillo? Nel mio ranch feste normali

In un caso giudiziario legato a Nicole Minetti, Cipriani ha dichiarato che le affermazioni fatte su di lei sono false e sono motivate dall'invidia, annunciando che si rivolgerà alle vie legali per chiedere i danni. Ha inoltre precisato che le feste nel suo ranch sono eventi normali e senza particolari caratteristiche di squillo. La vicenda ha suscitato discussioni sulla grazia concessa a Nicole Minetti, con Cipriani che ha affermato che la donna sta svolgendo il ruolo di madre in modo esemplare.

La polemica sulla grazia “ ha distrutto Nicole. Lei è una madre fantastica, che sta facendo il suo dovere di mamma e crescendo questo figlio in maniera speciale. Ma dall’Italia le è stato davvero gettato addosso un mare di merda. Notizie false”. Giuseppe Cipriani, l’imprenditore compagno di Nicole Minetti, sfoga in un’intervista al Corriere la sua rabbia per il caso sollevato dal Fatto, che ha raccontato tutte le incongruenze della narrazione sulla “nuova vita” con cui l’ex regina delle notti di Arcore – condannata a tre anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato – ha convinto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a concederle la clemenza.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caso Minetti, Cipriani: “Su Nicole dette falsità per invidia, chiederemo i danni. Le squillo? Nel mio ranch feste normali” Notizie correlate Grazia a Minetti, l’adozione, le feste nel ranch, la madre biologica scomparsa: cosa non torna nel casoContinuano le indagini sul caso della grazia concessa dal Quirinale a Nicole Minetti. Grazia a Nicole Minetti, rivelazione di Sigfrido Ranucci su Nordio "al ranch di Cipriani" in Uruguay a marzoSigfrido Ranucci ha rivelato che una fonte avrebbe visto il ministro Carlo Nordio nel ranch uruguaiano di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il caso della grazia concessa a Nicole Minetti, cos’è successo e cosa non torna; Minetti, la Procura uruguayana indaga sull'adozione del bimbo e sugli spostamenti della coppia; Caso Minetti, i legali consegnano le carte alla procura: Ricostruzioni false; Dalla salute del figlio adottivo (conteso ai genitori naturali in Uruguay) alla storia con Cipriani: i dubbi sulla grazia a Minetti. Caso Minetti, le parole del compagno CiprianiCaso Nicole Minetti, Cipriani parla ai microfoni di un importante giornale italiano svelando il rapporto con la compagna e la loro idea di adozione, affrontando anche il caso Epstein. notizie.it Giuseppe Cipriani furioso rivela che la compagna Nicole Minetti è distrutta e parla del figlio adottatoNicole Minetti, il compagno Giuseppe Cipriani rompe il silenzio sull'adozione del figlio e sui legami con Epstein e Nordio ... virgilio.it Franco Rolandi. . CASO NICOLE MINETTI, LA GRAZIA E LE RIVELAZIONI CHE RIAPRONO LA VICENDA: LA RICOSTRUZIONE. E SE SI ACCERTA CHE I PRESUPPOSTI ERANO FALSI, CHE SI FA - facebook.com facebook Caso Minetti, morte avvocati in incendio Uruguay: procura acquisisce atti adozione del minore x.com