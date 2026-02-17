Un ragazzo di 19 anni è stato vittima di una rapina a Legnano, quando un uomo armato di coltello lo ha minacciato lungo corso Sempione e gli ha portato via il telefono e 200 euro. La scena si è svolta in una strada molto frequentata, vicino a un bar, alle ore pomeridiane. L’aggressore si è avvicinato di corsa e ha estratto il coltello, intimando al giovane di consegnargli tutto.

Legnano (Milano), 17 febbario 2026 – Stava camminando in corso Sempione, in una zona comunque trafficata, ed è stato affrontato a derubato da uno sconosciuto che, coltello alla mano, lo ha costretto a consegnare cellulare e denaro. L’episodio è accaduto domenica sera e ha visto come protagonista un diciannovenne residente a Legnano. Milano, 17enne adescato sui social e pestato dal branco: la ragazza-esca, la feroce aggressione nel parco e la rapina Mentre camminava in corso Sempione, all’altezza di un bar che si trova vicino a via Pontida, il giovane è stato avvicinato da uno sconosciuto. Il rapinatore è andato subito al sodo perché ha estratto un coltello e, dopo averlo puntato verso il giovane, si è fatto consegnare il telefono cellulare e i soldi, in tutto circa 200 euro in contanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rapina a Legnano: un 19enne minacciato con il coltello e derubato di telefono e 200 euro

