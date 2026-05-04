I legali di Adalah hanno presentato una denuncia riguardo alle condizioni di detenzione di due membri del comitato direttivo della Global Sumud Flotilla, attualmente nel carcere di Shikma in Israele. Secondo i loro rilievi, le accuse includono minacce di morte, maltrattamenti, privazione del sonno e abusi psicologici. I due detenuti sono tenuti in isolamento e le loro condizioni sono state oggetto di contestazione legale.

“ Abusi psicologici e i maltrattamenti “. È quanto denunciano i legali di Adalah sulle condizione di detenzione di Thiago Ávila e Saif Abukeshek, i due membri del comitato direttivo della Global Sumud Flotilla detenuti in isolamento nel carcere di Shikma, in Israele. I due attivisti, figure di vertice della missione umanitaria diretta a Gaza e abbordata dalla Marina israeliana poco distante da Creta, sono al sesto giorno di sciopero della fame e bevono solo acqua, per protestare contro il loro rapimento illegale in acque internazionali. Gli avvocati Hadeel Abu Salih e Lubna Tuma li hanno incontrati nel centro di detenzione. Thiago Ávila ha...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Minacce di morte, maltrattamenti e privazione del sonno”: la denuncia dei legali sulle condizioni di detenzione di Ávila e Abukeshek in Israele

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