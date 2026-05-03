Alle 9:30 si terrà in tribunale l'udienza riguardante la proroga della detenzione di tre persone coinvolte in un caso legato a un'operazione in Israele. I soggetti sono stati arrestati in relazione a questa vicenda e saranno presenti per l'udienza giudiziaria. La discussione si concentrerà sulla richiesta di prolungare la misura cautelare nei loro confronti.

Saif Abukeshek Abdelrahim e Thiago de Avila, i due attivisti della Global Sumud Flotilla detenuti in Israele, dovrebbero comparire domenica alle 9.30 davanti al Tribunale di primo grado di Ashkelon per un’udienza sulla proroga della loro detenzione. Il centro legale Adalah che li assiste sostiene che “il trattamento riservato ai due attivisti, inclusi l’isolamento, la prolungata bendatura e le percosse, costituisce una grave violazione del diritto internazionale”. Adalah afferma inoltre che “qualsiasi interrogatorio nei loro confronti è illegale e che devono essere rilasciati immediatamente”. Centinaia di persone sono scese in piazza a Barcellona per chiedere a Israele la liberazione dello spagnolo Saif Abukeshek e del brasiliano Thiago Ávila, i due membri detenuti della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, AbuKeshek e Avila alle 9:30 in tribunale per l’udienza sulla proroga della detenzione in Israele

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