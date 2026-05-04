La guerra in Medio Oriente e le tensioni nel Mediterraneo accendono focolari d’odio anche qui. Sentimento altamente infiammabile che quando travalica i confini social arriva per le strade: le scritte sui muri sono così la traduzione analogica dei post, offese gratuite e anonime che alimentano (e si autoalimentano) altro odio. Come quelle apparse ieri per le vie della città: "ebrei al rogo", "ebrei bruciati"; "sionisti appesi", e poi minacce di morte a Marco Carrai, preso di mira in quanto console onorario di Israele. "L’ antisemitismo che riaffiora sui muri della nostra città è grave e inaccettabile - è stato il buongiorno su X della sindaca Sara Funaro - scritte che incitano all’odio, alla violenza e alla morte, riportandoci alla memoria gli anni più bui della nostra storia".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Minacce di morte a Carrai. Solidarietà dalla politica. E lui attacca gli "ipocriti"

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