Scritte in via dei Banchi con minacce di morte contro il console onorario di Israele Marco Carrai

A Firenze, lungo via dei Banchi, è stata trovata una scritta su un muro che contiene minacce di morte rivolte a Marco Carrai, il console onorario di Israele in Toscana. La scritta è stata scoperta recentemente e si trova in una zona frequentata. Le forze dell'ordine stanno indagando per identificare chi ha realizzato il messaggio e valutare eventuali rischi. Nessuna altra informazione è stata comunicata al momento.

FIRENZE – Scritte contro Marco Carrai, console onorario di Israele in Toscana, su un muro in via dei Banchi a Firenze. Dura la condanna dell’episodio dall’europarlamentare Pd-S&D Dario Nardella: “Le scritte di minaccia e morte nei confronti di Marco Carrai sono da condannare senza esitazione. Le istituzioni e la società civile non possono sottovalutare questi episodi e lavorare sull’educazione, sul rispetto e sulla scuola. Mi auguro una condanna trasversale e corale. C’è un clima di odio nel mondo che produce ancora più odio. La guerra in Medio Oriente e le tensioni nel Mediterraneo purtroppo sono tra le cause di questo clima. Per questo l’impegno per la pace e per il rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani da parte dell’Europa non è un esercizio di stile ma un dovere politico e morale.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Scritte in via dei Banchi con minacce di morte contro il console onorario di Israele Marco Carrai Notizie correlate Leggi anche: Scritte contro il console onorario di Israele Marco Carrai in centro storico / FOTO Torino, choc Cairo: minacce di morte e scritte contro i genitoriL’assedio al Torino di Urbano Cairo tracima in violenza verbale e profanazione dei luoghi d’affetto, segnando il punto di rottura definitivo tra la...