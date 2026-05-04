In Valpolicella, si svolge la manifestazione Primavera del Libro, che coinvolge circa mille bambini delle 19 scuole della zona. L'evento mira a promuovere la lettura tra i più giovani, offrendo diverse attività dedicate alla scoperta dei libri e alla promozione della cultura. La manifestazione si inserisce nel calendario scolastico locale e si concentra sulla relazione tra i ragazzi e il mondo della letteratura.

? Cosa scoprirai Come può la lettura contrastare la velocità della vita quotidiana?. Quali attività coinvolgeranno le 19 scuole della Valpolicella e Valdadige?. Chi guiderà i bambini tra gli spiriti degli alberi e l'atlante?. Perché Negrar ha scelto il tema della cura per i piccoli?.? In Breve Oltre mille bambini di 19 scuole coinvolti tra Valpolicella e Valdadige.. Programma include Chiara Raineri, Marco Paci, Guia Risari e Bimba Landmann.. Attività diffuse tra Negrar, Sant’Ambrogio, Dolcè, Pescantina e altri comuni limitrofi.. Tema Avrò cura di te legato alla storica vocazione sanitaria di Negrar.. L’8, il 9 e il 10 maggio la terza edizione della Primavera del Libro porterà oltre mille bambini tra le strade di Negrar di Valpolicella e i comuni limitrofi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mille bambini in Valpolicella: la Primavera del Libro celebra la cura

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