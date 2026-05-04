La parrocchia di Fiorano festeggia il suo millenario, con l’apertura di un antico archivio che risale a circa mille anni fa. Tra le iniziative previste, si è svolta una prima manifestazione pubblica, attirando l’attenzione di molti presenti. L’evento ha permesso di scoprire documenti e testimonianze storiche legate alla lunga storia della comunità. La giornata ha coinvolto parrocchiani e visitatori interessati a conoscere le radici del luogo.

La parrocchia di Fiorano compie mille anni e fra le prime manifestazioni in programma si è svolta ieri nel Salone del Pellegrino nella Basilica della Beata Vergine del Castello, la presentazione dei lavori di riordino dell’ archivio parrocchiale svolti dalla storica archivista Gianna Dotti Messori che è intervenuta insieme al giornalista Alberto Venturi. L’intervento è stato finanziato dal Comitato ‘Ricordo don Eligio Silvestri’ grazie ai proventi incassati con la stampa di un libro e la produzione di un docuvideo sulla vita del sacerdote, parroco a Fiorano per un ventennio, ancora nel ricordo di tutti. L’organizzazione è stata curata dall’associazione Amici di Fiorano e dalla parrocchia con il patrocinio della Città di Fiorano.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mille anni della parrocchia. Svelato l’antico archivio

Notizie correlate

Antico manoscritto restituito all’archivio di statoPERUGIA - I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Perugia hanno restituito al direttore dell’archivio di stato di Salerno, Salvatore...

Aperto il bando per la quarta edizione della residenza artistica “Mille anni al mondo, mille ancora”PRATO CARNICO (UD) – Giovani cantautrici e cantautori a raccolta in Val Pesarina: si apre ufficialmente il bando per la quarta edizione della...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Mille anni della parrocchia. Svelato l’antico archivio; Fatto a mano a Lutirano: mercatino e cucina per la Valle e per la chiesa , domenica 10 maggio, chiostro di Badia della Valle; Archivio parrocchiale di Fiorano: domenica una conferenza e la visione di documenti; La Diocesi di Trento in Friuli a 50 anni dal terremoto.

Mille anni della parrocchia. Svelato l’antico archivioFiorano, presentato ieri nel Salone della Basilica il riordino dei documenti Esposti il disegno del battistero, i libri dei battezzati e i registri delle entrate. msn.com

A Ruviano i 700 anni della parrocchia di San Leone MagnoRuviano festeggia i settecento anni della parrocchia di San Leone Magno e lo fa in occasione della festa patronale come da tradizione nella prima domenica ... clarusonline.it

Un luogo sacro che custodisce oltre mille anni di devozione ha accolto i piccoli della Cattedrale di Sant'Andrea Apostolo di Amalfi per una mattinata di preghiera, adorazione eucaristica e fraternità, in attesa del grande giorno del 10 maggio #PNo #PositanoNo - facebook.com facebook

Una partita indimenticabile. Da Parigi a Milano, mille anni luce. x.com