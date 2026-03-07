Antico manoscritto restituito all’archivio di stato

I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Perugia hanno restituito un antico manoscritto all’archivio di stato. L'atto si è svolto presso la sede dell’archivio, dove il documento è stato consegnato ufficialmente. L’operazione si inserisce in un’attività di tutela e recupero di beni culturali. Il manoscritto, di notevole valore storico, era stato precedentemente sequestrato durante un intervento di tutela.

PERUGIA - I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Perugia hanno restituito al direttore dell' archivio di stato di Salerno, Salvatore Amato, un prezioso manoscritto databile tra il XVI ed il XVII secolo, individuato il 3 febbraio su un banco ambulante del mercato mensile dell'antiquariato di Campello sul Clitunno, i cui proprietari, sottoposti ad indagini, si presumono innocenti. Il documento è stato riconosciuto, a seguito degli accertamenti svolti dai militari specializzati del TPC insieem al personale della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Umbria, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Spoleto quale bene appartenente all'Archivio di Stato di Salerno, dal quale sarebbe stato asportato in epoca imprecisata.