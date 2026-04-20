Due giovani sono stati condannati a oltre 23 e 16 anni di carcere per aver ucciso un uomo a calci e pugni, con un movente legato a una somma di 50 euro e a una vettura. La sentenza, emessa in un’ora di camera di consiglio, ha stabilito le pene senza prevedere l’ergastolo. La vicenda si è svolta nella città di Bergamo e riguarda un episodio di violenza estrema sfociato in omicidio.

Bergamo, 20 aprile 2026 – La sentenza dopo un’ora di camera di consiglio. Veloce. La Corte d’assise, presidente Nava (a latere la collega De Magistris) ha condannato Carmine De Simone Dicecca, 25 anni, di Bergamo, a 23 anni e sei mesi; e Mario Vetere, 24 anni, di Brugherio (Monza e Brianza) a 16 anni. Sono finiti a processo per l’omicidio di Luciano Muttoni, il 58enne affittacamere di Valbrembo aggredito a calci e pugni a casa sua il 7 marzo del 2025 e lasciato agonizzare per 36 ore. Nessun ergastolo, dunque, come chiesto dalle difese (avvocato Bosisio per De Simone, e Tropea per Vetere). Mentre il pm Ruggeri, titolare del fascicolo al termine della sua requisitoria aveva invocato il massimo della pena.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Luciano Muttoni ucciso a calci e pugni per 50 euro e una Golf: per i due assassini 23 anni e 6 mesi e 16 anni di carcere, ma niente ergastolo

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