Omicidio Bader i due imputati condannati a 9 anni per la morte del 19enne ucciso a calci e pugni alla Barca

Bader Eddine Essefi è stato ucciso il 25 aprile scorso durante una rissa scoppiata alla Barca, probabilmente a causa di una lite tra i partecipanti. I due imputati, Bredreddine Krimi e Charlie Sarcinelli, sono stati condannati a nove anni ciascuno, dopo che il giudice ha stabilito la loro responsabilità nell'aggressione che ha portato alla morte del giovane. La sentenza conferma la severità nei confronti di chi ha partecipato a quella violenta scena.

Bologna, 24 febbraio 2026 – Omicidio alla Barca, il giudice Letizio Magliaro ha condannato a 9 anni ciascuno dei due imputati, Bredreddine Krimi, 31 anni, tunisino, e Charlie Sarcinelli, 29 anni, bolognese per la morte di Bader Eddine Essefi, il 19enne ucciso il 25 aprile scorso nella violenta aggressione partita dalla lite al Treno della Barca. Il processo con rito abbreviato. Il processo si è svolto con rito abbreviato (che comporta lo sconto di un terzo della pena). Il pm Andrea De Feis aveva chiesto 12 anni a testa per i due imputati (assistiti dagli avvocati Roberto D'Errico e Luciano Bertoluzza) accusati di omicidio preterintenzionale aggravato dai futili motivi.