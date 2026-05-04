Milano | tram 2 e filobus 92 cambiano percorso dal 4 maggio

Da ameve.eu 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 4 maggio, il tram 2 e il filobus 92 cambieranno percorso in alcune tratte di Milano. Le fermate saranno spostate in diverse aree e i pendolari che si spostano verso la zona della Bovisa dovranno adottare percorsi alternativi. La modifica riguarda specifiche tratte di linea e interesserà i punti di fermata lungo il tragitto abituale, con nuove indicazioni da seguire per raggiungere le destinazioni previste.

? Cosa scoprirai Dove si sposteranno le fermate del tram 2 e del 92?. Quali percorsi alternativi dovranno usare i pendolari verso la Bovisa?. Come cambieranno i tempi di percorrenza per chi va in Politecnico?. Perché il capolinea del tram 2 si sposterà verso Maciachini?.? In Breve Lavori per prolungamento linea 2 da piazza Bausan fino a fine giugno 2026.. Tram 2 devia su via Farini con capolinea spostato verso Maciachini.. Filobus 92 devia su via Baldinucci e via Candiani verso via Varè.. Sospese fermate in via Bernina, Lancetti, Nigra, Imbriani, Scalvini e via Morghen.. Dal 4 maggio fino alla fine di giugno 2026, i lavori per il prolungamento della linea 2 da piazza Bausan comporteranno deviazioni significative per il tram 2 e il filobus 92 a Milano.🔗 Leggi su Ameve.eu

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