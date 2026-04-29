Come cambiano gli orari di Atm per metro tram e bus per il 1° Maggio

Venerdì 1 maggio, festa dei lavoratori, si verificano variazioni negli orari dei mezzi pubblici gestiti da Atm, che coprono metro, tram e autobus. La società ha annunciato modifiche al servizio in vigore per tutto il ponte, fino a sabato 2 maggio, interessando le corse nelle aree urbane e limitrofe. Le modifiche riguardano le fasce orarie e le frequenze di passaggio di tutti i mezzi coinvolti.

Per venerdì 1 maggio, festa dei lavoratori, cambiano gli orari del servizio di Atm. L'azienda che gestisce il servizio pubblico in città e nell'hinterland ha comunicato le modifiche al servizio in vigore per il ponte, da venerdì 1 a sabato 2 maggio, per metropolitane, autobus e tram in città.Gli.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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