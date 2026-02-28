il tram deragliato nel 2023 e la tata uccisa sul filobus

Nel 2023 un tram è uscito dai binari e si è schiantato contro un edificio, provocando due morti e circa cinquanta feriti. Nello stesso anno, una tata è stata uccisa a bordo di un filobus, evento che ha attirato l’attenzione sulla sicurezza del trasporto pubblico. Gli incidenti si sono verificati in momenti diversi, coinvolgendo mezzi pubblici in circostanze ancora da chiarire.

Un tram che finisce fuori dai binari e si schianta contro un palazzo, causando due morti e una cinquantina di feriti, fa correre la mente a ritroso. Fino alla data di un altro incidente che in un attimo ha spezzato la vita di una donna, di una passeggera che si trovava a bordo di un filobus e che è stata catapultata fuori dal mezzo dopo lo scontro con un camion dell’Amsa. Era sabato 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio, del 2019. La vittima si chiamava Shirley Ortega Calangi ed era una quarantanovenne di origine filippina. Quella mattina era a bordo del filobus 90 quando, all’incrocio tra viale Bezzi e via Marostica, il mezzo si è scontrato violentemente con un camion dell’Amsa (l’autista del filobus, venne poi accertato, era passato con il rosso). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

