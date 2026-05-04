A Milano, un uomo di 56 anni è stato arrestato per aver trasformato la cocaina liquida in forma solida all’interno della propria abitazione. L’intervento delle forze dell’ordine è stato scatenato dal rumore di una ventola, che ha insospettito i vicini, portandoli a chiamare la polizia. Le autorità hanno trovato all’interno dell’appartamento materiali e sostanze riconducibili alle attività di produzione di droga.

Milano, 4 maggio 2026 – Il rumore sospetto di una ventola ha messo in allerta i vicini di casa, che hanno chiamato la polizia. Gli agenti, intervenuti in via Teramo, zona Barona, hanno scoperto un laboratorio per la trasformazione della droga in un appartamento, dove vive un 56enne albanese, poi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La segnalazione dei vicini. L'indagine dei poliziotti del Commissariato Porta Ticinese è partita dalle lamentele di alcuni condomini dello stabile, insospettiti da rumori notturni riconducibili a una ventola in funzione. Le chiavi dell’appartamento. Dopo le segnalazioni, gli agenti hanno deciso di capire cosa stesse accadendo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, la casa diventa un laboratorio per trasformare la cocaina da liquida a solida: arrestato 56enne

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