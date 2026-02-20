Moncler +12% | Piazza Affari vola banche e lusso trainano la ripresa

Oggi Moncler ha registrato un aumento del 12%, facendo salire la Borsa di Milano. La crescita del titolo ha spinto il FTSE Mib a salire dell’1%, grazie anche al buon andamento delle banche e dei settori del lusso. Gli investitori hanno mostrato fiducia nei prossimi risultati delle aziende italiane, puntando su settori che stanno recuperando terreno. La giornata si è conclusa con un clima positivo, con gli operatori pronti a seguire le prossime mosse del mercato.

Piazza Affari in Crescita: FTSE Mib +1%, Moncler Traina il Mercato. Piazza Affari ha chiuso la seduta di oggi, 20 febbraio 2026, con un rialzo dell'1,0% a 46.240 punti, sostenuta dalla performance di Moncler e dal rinnovato interesse per il settore bancario. La giornata è stata caratterizzata da scadenze tecniche sui futures su azioni e opzioni, con l'indice principale che ha oscillato tra 45.803 e 46.288 punti. Moncler Spinge al Rialzo il Settore del Lusso. Il titolo Moncler è stato protagonista della giornata, segnando un aumento dell'11,9% a 56,26 euro. Questo balzo è stato innescato dalla pubblicazione dei risultati finanziari dell'esercizio 2025, che hanno superato le aspettative degli analisti.