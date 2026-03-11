Piazza Affari in rosso | spread a 70 punti e banche in salita

Piazza Affari apre la giornata in calo, con il FTSEMib che alle 10:30 perde l’1% e si attesta a 44.750 punti. Lo spread tra Btp e Bund si mantiene a 70 punti, mentre le azioni delle banche mostrano un andamento in salita. La Borsa italiana si muove in questa fase con segnali di debolezza e variazioni nei principali titoli.

La Piazza Affari si risveglia nel segno rosso, con il FTSEMib che scende dell'1% toccando i 44.750 punti alle ore 10:30 del mattino di oggi, mercoledì 11 marzo 2026. Mentre gli indici principali registrano flessioni diffuse, il settore bancario mostra un movimento opposto e deciso, guidato da Monte dei Paschi e Mediobanca, le cui azioni salgono rispettivamente del 2,03% e del 3,77%. Nel frattempo, lo spread Btp-Bund si allarga oltre i 70 punti base, spingendo il rendimento del decennale sopra il 3,6%, mentre l'euro scivola sotto la quota di 1,16 dollari. L'atmosfera nei mercati finanziari è quella di una correzione dopo i rialzi della giornata precedente, con il bitcoin che ha rotto la soglia psicologica dei 70.