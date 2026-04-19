Porto Ceresio | i giovani scendono in acqua per salvare il lago

A Porto Ceresio, un gruppo di giovani ha deciso di intervenire direttamente nel lago, partecipando a un'azione di tutela ambientale. L'iniziativa si è svolta nelle acque locali, con l’obiettivo di contribuire alla salvaguardia dell’ecosistema lacustre. Questa partecipazione nasce dall’impegno dei cittadini più giovani nel preservare il patrimonio naturale della zona. L’evento ha coinvolto alcuni partecipanti che si sono immersi nel lago per operare concretamente a favore dell’ambiente.

I giovani di Porto Ceresio ripartono con un’azione diretta sul territorio per la tutela dell’ambiente lacustre. Domenica 26 aprile, a partire dalle ore 9:30, la Consulta Giovanile del comune organizza l’iniziativa denominata Back to Green, una giornata dedicata alla pulizia delle sponde e dei fondali del lago, con il punto di ritrovo fissato in Piazza Sant’Ambrogio. L’operazione non si limiterà alla semplice raccolta di rifiuti lungo la riva, ma si configurerà come un intervento coordinato che coinvolgerà l’intero ecosistema acquatico. Grazie alla sinergia tra i volontari, l’Autorità di Bacino e i sub del gruppo Godiving, l’attività mira a ripulire sia le zone costiere che i fondali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Porto Ceresio: i giovani scendono in acqua per salvare il lago Notizie correlate Emmsì a Milano: arte e acqua per salvare il lagoUna mostra dedicata all’evoluzione del personaggio Emmsì si terrà a Milano presso la Franco Angeli Academy. Lago Ceresio: 4 milioni per sicurezza e turismoUn piano strategico da oltre quattro milioni di euro sta ridefinendo il volto del Lago Ceresio nel cuore della Valsolda. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Dalle parole ai fatti: la consulta giovanile di Porto Ceresio scende in campo per l’ambiente; A Porto Ceresio tre giorni di esercitazioni per il Nucleo Mobile di Pronto Intervento della Protezione Civile; A Porto Ceresio tre giorni di esercitazione di protezione civile con il Nucleo Mobile di Pronto Intervento; Porto Ceresio, Samuele Salvia presenta il suo libro: escursioni tra Varese ed il Ticino. A Porto Ceresio tre giorni di esercitazione di protezione civile con il Nucleo Mobile di Pronto InterventoPrevisto l’allestimento di un campo base autosufficiente per 60 persone. Coinvolti volontari e studenti in un’attività pratica per migliorare il coordinamento e la capacità di risposta del sistema di ... varesenews.it Cosa fare sabato pomeriggio Alle 17, alla Biblioteca di Porto Ceresio, presenterò il mio libro facebook Linea Milano-Domodossola/Porto Ceresio/Stabio/Luino: Modifiche al programma circolazione x.com