A Milano, la trattoria Casottel, attiva dal 1963, rischia di chiudere a causa di un bando pubblico. Il Comune ha deciso di non rinnovare il contratto di affitto alla famiglia proprietaria, rendendo a rischio la presenza di questa storica attività. La decisione si inserisce in un procedimento legale legato a una procedura di assegnazione tramite il bando sociale, che potrebbe portare alla sua definitiva chiusura.

? Cosa scoprirai Come può un bando sociale cancellare una tradizione dal 1963?. Perché il Comune ha deciso di non rinnovare l'affitto alla famiglia?. Chi pagherà il prezzo della trasformazione di questa storica cascina?. Cosa accadrà alla gestione di Martina Conte dopo lo sfratto?.? In Breve Gestione familiare iniziata nel 1963 dalla nonna Lina alla nipote Martina.. Spesa media per pasto completo tra i 35 e i 40 euro.. Petizione su change.org per sensibilizzare l'opinione pubblica sul caso.. Bando comunale prevede funzioni sociali con limitato risvolto commerciale.. In via Fabio Massimo, vicino alla stazione Porto di Mare della linea gialla, la gestione familiare della storica trattoria Casottel affronta una sfida decisiva dopo la decisione del Comune di Milano di non rinnovare il contratto d’affitto dell’immobile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, la storica trattoria Casottel rischia lo sfratto per un bando

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