casottel una trattoria da salvare

Nel quartiere oltre Corvetto, dove i confini tra città e campagna si sfumano, si trova una trattoria ancora operativa, un esempio di ristorante che propone cucina semplice in un locale ampio. La zona, nota per la presenza di aree verdi e spazi aperti, conserva questa realtà tra le poche ancora attive, offrendo un punto di riferimento per chi cerca un pasto senza pretese in un ambiente spazioso.

Oltre Corvetto, dove Milano è ancora Milano ma la campagna già sfibra il tessuto della città, esiste (per ora) un luogo che riconcilia con il mangiare semplice in un ambiente spazioso. Una vera trattoria di campagna ma a un chilometro e poco più da piazzale Lodi. Si chiama Casottel e quel per ora tra parentesi è un apostrofo triste in una storia altrimenti quasi favolistica. Casottel infatti rischia di chiudere e una raccolta firme su Change.org sta cercando di evitarlo. “Le mura della cascina – spiegano i promotori della petizione che ha già superato le 5mila firme - sono di proprietà del Comune di Milano: il contratto di affitto è scaduto e il Comune di Milano non intende rinnovarlo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Milano, la Trattoria Casottel ancora nel limbo: ”Affitto scaduto nel 2022, il Comune non ci rinnova”

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La storica Trattoria Casottel in via Fabio Massimo a Milano. - facebook.com facebook