A Milano, la trattoria Casottel di via Fabio Massimo potrebbe chiudere dopo che il Comune di Milano ha deciso di non rinnovare la concessione. La decisione ha generato proteste tra i titolari e i clienti abituali, preoccupati per il futuro dell’attività. La trattoria, nota per la sua lunga storia nel quartiere, si trova ora di fronte a una possibile chiusura che ha suscitato reazioni nella comunità locale.

? Cosa sapere Il Comune di Milano non rinnova la concessione alla storica trattoria Casottel di via Fabio Massimo.. Oltre 5mila cittadini firmano una petizione per salvare l'attività nata nel 1963.. Oltre i confini di Corvetto, dove il cemento milanese inizia a cedere il passo al verde della campagna, la storica trattoria Casottel rischia di scomparire a causa della scadenza del contratto di affitto con il Comune di Milano. Il luogo, situato in via Fabio Massimo nella zona di Porta di Mare, non è solo un punto di ristoro vicino alla fermata metro Porto di Mare. È un pezzo di storia nata nel 1963 che oggi combatte per non essere cancellata dalle mappe della città.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, la storica trattoria Casottel rischia di chiudere: protesta

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