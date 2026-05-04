A Milano, una giudice ha dichiarato che la violenza tra i giovani rappresenta una crisi strutturale. Negli ultimi anni, i tentati omicidi tra i giovanissimi sono quadruplicati, secondo i dati raccolti dalle forze dell’ordine. Le indagini hanno evidenziato come i social media contribuiscano ad amplificare i comportamenti violenti, trasformando il rischio fisico in una minaccia mortale. La questione viene considerata ormai un fenomeno diffuso e grave.

? Cosa scoprirai Perché i tentati omicidi tra i giovanissimi sono quadruplicati a Milano?. Come trasformano i social media la violenza fisica in un rischio mortale?. Quali segnali scolastici rivelano il disagio prima che scoppi la violenza?. Come possono lo sport e il teatro sostituire le sfide online?.? In Breve I tentati omicidi nel distretto milanese sono passati da 5 a 24 episodi.. L'uso del coltello trasforma rapine in tentati omicidi tra i giovanissimi.. Un tredicenne ha aggredito un'insegnante trasmettendo l'azione su tre piattaforme online.. Sport e teatro sono indicati per contrastare l'isolamento nelle stanze digitali.. I tentati omicidi nel distretto milanese sono balzati da 5 a 8 per poi toccare quota 24 lo scorso anno, segnali di una crisi profonda che la giudice Maria Carla Gatto definisce strutturale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, la giudice Gatto: “Violenza tra i giovani è crisi strutturale

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