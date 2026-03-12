A Milano, un uomo di 39 anni è stato arrestato con un chilo tra hashish e cocaina all’interno di un box. Durante le operazioni sono stati sequestrati anche materiale per il confezionamento e un’arma artigianale. La polizia ha effettuato il blitz nel contesto di un’indagine sulla presenza di un laboratorio di droga in un’area della città.

Un arresto e sequestro di sostanze stupefacenti e un’arma artigianale a Milano. Un cittadino italiano di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di droga. L’intervento è avvenuto martedì pomeriggio, nell’ambito di un’attività mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Operazione della Squadra Investigativa a Milano Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel pomeriggio di martedì, quando gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Porta Genova hanno seguito il sospettato in diverse zone della città. Il 39enne è stato individuato in via Fratelli Zoia, dove è stato visto uscire da un esercizio commerciale e salire a bordo di un’auto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Laboratorio della droga in un box a Milano, 39enne arrestato con un chilo tra hashish e cocaina

