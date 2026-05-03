L' Inter a un punto dallo scudetto tifosi riuniti in piazza Duomo

Il 3 maggio, nel primo pomeriggio, i tifosi dell'Inter si sono radunati in piazza Duomo a Milano. La presenza di sostenitori della squadra è cresciuta nel corso del giorno, in attesa di possibili sviluppi legati alla corsa allo scudetto. La squadra si trova a un solo punto dalla conquista del campionato, situazione che ha alimentato l’entusiasmo tra i tifosi presenti in città.

I tifosi dell'Inter hanno iniziato a riversarsi in piazza Duomo, a Milano, già nel primo pomeriggio di domenica 3 maggio. In serata è in programma la partita Inter-Parma, dopo la quale la squadra nerazzurra potrebbe aggiudicarsi lo scudetto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L'Inter a un punto dallo scudetto, tifosi riuniti in piazza Duomo San Siro intona i cori per #Pio #Shorts Notizie correlate Como-Napoli finisce 0-0. L'inter a un punto dallo scudettoAGI - Como e Napoli non si fanno male al 'Sinigaglia', replicando lo stesso risultato dell'andata. Countdown interista per lo scudetto: basta un punto e sarà grande festa tra Meazza, Castello e piazza DuomoMilano, 3 maggio 2026 – I precedenti recenti, e in particolare l’ultimo di appena due anni fa, insegnano: se stasera l’Inter conquisterà almeno un... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: L’Inter pronta alla festa davanti ai suoi miti. Basta un punto per lo scudetto; Il Napoli pareggia a Como: all'Inter basta un punto per lo Scudetto; Il Napoli pareggia a Como, l'Inter è ancora più vicina allo scudetto: cosa serve per diventare campioni d'Italia; Como-Napoli finisce 0-0. L'Inter a un punto dallo scudetto. Serie A, Inter a un punto dallo scudetto: ma quanto vale vincere il campionato? Ecco il confronto con Liga e PremierSecondo Calcio e Finanza, il titolo in Italia vale 15,7 milioni dai diritti tv legati al piazzamento. In Premier si arriva a 61,5 ... affaritaliani.it Inter-Parma, a Chivu basta un punto per lo Scudetto: probabili formazioni e orari tvLa capolista a un passo dal tricolore: contro i ducali basta un pareggio per il ventunesimo Scudetto della storia. Chivu pronto a rilanciare Lautaro Martinez al centro dell’attacco assieme a Marcus Th ... sport.quotidiano.net Cresce l'attesa in casa Inter Intanto nello spogliatoio è già tutto pronto Guarda #InterParma con #Fuoriclasse powered by Haier, questa sera dalle 19:30 su #DAZN x.com L’11 di Cristian Chivu per Inter-Parma: 3-5-2 Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Pio Esposito, Thuram … facebook