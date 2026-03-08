Attraversa i binari mentre arriva il treno | 29enne muore travolto nella stazione di Desio in Brianza

Un uomo di 29 anni ha perso la vita nella stazione di Desio in Brianza dopo essere stato travolto da un treno mentre attraversava i binari senza usare il sottopassaggio. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo tentava di attraversare la linea ferroviaria nel momento in cui il convoglio stava arrivando. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di approfondimento.

A perdere la vita un ragazzo di 29 anni. Secondo le prime informazioni avrebbe cercato di attraversare i binari, senza usare il sottopassaggio, proprio mentre stava arrivando il treno nella stazione di Desio in Brianza.