Attraversa i binari mentre arriva il treno | 29enne muore travolto nella stazione di Desio in Brianza

Da fanpage.it 8 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 29 anni ha perso la vita nella stazione di Desio in Brianza dopo essere stato travolto da un treno mentre attraversava i binari senza usare il sottopassaggio. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo tentava di attraversare la linea ferroviaria nel momento in cui il convoglio stava arrivando. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di approfondimento.

