A Milano, la linea della metropolitana M1 tra Pagano e Cairoli è stata temporaneamente sospesa a causa di una frenata improvvisa. L'episodio si è verificato quando il macchinista di un treno ha azionato i freni in modo repentino per evitare che una persona si gettasse sotto i binari. A seguito dell’incidente, almeno cinque persone sono rimaste ferite. La circolazione sulla linea è stata interrotta mentre vengono valutate le condizioni delle persone coinvolte.

A Milano la linea della metropolitana M1 è sospesa tra Pagano e Cairoli a causa di una frenata improvvisa che il macchinista di un treno ha eseguito per evitare un tentativo di suicidio. Lo comunica Atm spiegando che in questo momento sta dando assistenza ad alcuni passeggeri rimasti contusi a causa della frenata. A Cadorna non si cambia con M2. Almeno 5 persone che erano a bordo della metropolitana M1, la linea rossa, sono rimaste contuse a causa della brusca frenata del convoglio alla fermata Cadorna, stamane alle 8.39. Sul posto sono intervenuti i soccorsi di Areu 118, che ha prestato le prime cure e soccorso anche la persona che ha tentato il suicidio.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, frenata improvvisa della metro M1: almeno 5 feriti

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