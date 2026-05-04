A Milano, un episodio insolito si è verificato questa mattina alla stazione di Cadorna, dove cinque persone sono rimaste ferite dopo aver saltato sui binari durante un'improvvisa frenata d'emergenza. I passeggeri coinvolti sono stati soccorsi sul posto e trasportati in ospedale per le prime medicazioni. La situazione ha causato disagi e ritardi ai treni in transito, mentre le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell'evento.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i passeggeri a evitare ferite più gravi?. Chi sono le cinque persone rimaste coinvolte nell'urto improvviso?. Perché il treno è riuscito a fermarsi così rapidamente?. Cosa sta accertando la Polimetropolitana riguardo al salto sui binari?.? In Breve Cinque persone contuse tra cui due uomini e tre donne.. Intervento sul posto di cinque ambulanze e un'automedica.. Soggetto salvo grazie alla frenata alle ore 08:40.. Polizia Locale e Polmetro coordinano le indagini a Cadorna.. Cinque persone sono risultate contuse stamattina alle 08:40 nella stazione M1 di Cadorna a Milano, dopo una frenata d’emergenza necessaria per evitare un impatto con una persona precipitata sui binari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, frenata d’emergenza a Cadorna: 5 contusi dopo un salto sui binari

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