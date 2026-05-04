A Milano, migliaia di tifosi si sono radunati in Duomo per celebrare il 21° scudetto della squadra locale, con un grande corteo partito da San Siro. La manifestazione ha coinvolto un numero considerevole di persone che hanno seguito il percorso tra lo stadio e il centro cittadino. La vittoria ha suscitato entusiasmo e ha portato alla festa collettiva, con i partecipanti che hanno condiviso momenti di gioia lungo il tragitto.

? Cosa scoprirai Come hanno gestito i tifosi il passaggio tra San Siro e Duomo?. Perché questo scudetto ha un valore diverso rispetto alla scorsa stagione?. Quali sono le conseguenze del successo di Chivu sul gruppo squadra?. Dove si sposterà la massa nerazzurra dopo i festeggiamenti in centro?.? In Breve Festa per il 21esimo titolo dopo le difficoltà della scorsa stagione.. Folla oceanica tra San Siro e Piazza Duomo con fuochi d'artificio.. Clima festoso con fumogeni e clacson nelle vie di Milano.. Squadra guidata da Cristian Chivu celebra la redenzione sportiva.. Migliaia di tifosi interisti occupano Piazza Duomo a Milano per celebrare il 21esimo scudetto conquistato dalla squadra allenata da Cristian Chivu.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano è nerazzurra: folla oceanica in Duomo per il 21° scudetto

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