Al parco Anassagora di Milano si riscontrano problemi di degrado, con accumulo di rifiuti e presenza di topi e uccelli. La proliferazione di questi animali solleva preoccupazioni per la salute dei residenti, mentre l’amministrazione sostiene che l’erba alta favorisca la biodiversità. La situazione ha portato a interventi e dichiarazioni ufficiali da parte delle autorità locali, che cercano di bilanciare tutela ambientale e sicurezza pubblica.

? Cosa scoprirai Come influisce la proliferazione di topi e uccelli sulla salute dei residenti?. Perché l'amministrazione giustifica l'erba alta con la tutela della biodiversità?. Chi deve rispondere del mancato controllo sugli eventi nel parco?. Quali sono le reali conseguenze sanitarie dei rifiuti accumulati nel quartiere?.? In Breve Accumuli di sacchi neri e gialli bloccano i marciapiedi del quadrante nord-est.. Vegetazione incolta e scarti organici favoriscono la proliferazione di topi e uccelli.. Residenti contestano la giustificazione comunale sulla biodiversità per coprire la mancata manutenzione.. Uso improprio delle aree pubbliche durante eventi locali aggrava il degrado urbano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, degrado al parco Anassagora: tra rifiuti e rischi sanitari

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