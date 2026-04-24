Addio alla libreria storica | chiude dopo 160 anni un' istituzione del Milanese
Dopo più di un secolo e mezzo di attività, la libreria Tarantola di Sesto San Giovanni chiuderà i propri battenti nei prossimi giorni. La storica libreria, situata in piazza Martiri di via Fani nella zona Rondò, ha deciso di mettere fine alla propria attività, lasciando un vuoto nel panorama culturale locale. La decisione segna la conclusione di un’istituzione che ha attraversato generazioni di lettori e appassionati.
Esiste da oltre 160 anni, ma ora chiude i battenti. La libreria Tarantola di Sesto San Giovanni (piazza Martiri di via Fani, zona Rondò), nei prossimi giorni, abbasserà per sempre la saracinesca. “È una scelta serena, consapevoli di aver dato tutto e di avere ricevuto molto: dai lettori, dagli.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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