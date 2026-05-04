Milano caduta in moto al Portello | 44enne in codice rosso al San Carlo

Una donna di 44 anni ha perso il controllo della moto e si è schiantata nel quartiere Portello di Milano. È stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Carlo. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente e sta ricostruendo le dinamiche della caduta avvenuta durante la notte. Al momento non sono stati rilasciati dettagli sulle circostanze che hanno portato alla perdita di controllo del motociclista.

? Cosa scoprirai Cosa ha causato la perdita improvvisa di controllo del motociclista?. Come sono state ricostruite le dinamiche dello schianto notturno?. Perché la manutenzione stradale di via De Gasperi è ora sotto accusa?. Quali sono le condizioni cliniche del ferito trasportato al San Carlo?.? In Breve Incidente avvenuto poco prima dell'una di lunedì 4 maggio in via Alcide de Gasperi.. Intervento sul posto coordinato da due automediche e un'ambulanza dell'Agenzia regionale emergenza.. Polizia locale effettua rilievi in zona Portello per ricostruire la dinamica del sinistro.. Possibile ruolo della manutenzione stradale o visibilità in via De Gasperi per il ferito.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, caduta in moto al Portello: 44enne in codice rosso al San Carlo Notizie correlate Incidente in moto: 19enne ricoverato in codice rosso al MoscatiTempo di lettura: 2 minutiSerino è con il fiato sospeso per le condizioni di un ragazzo di 19 anni rimasto gravemente ferito in un incidente stradale... Leggi anche: Schianto tra auto e moto a Lurate Caccivio: 49enne in codice rosso al Sant’Anna Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Incidente nella notte, perde il controllo e cade in moto: grave un uomo; Guglielmo Castelli e Fabio Cherstich – Sospeso nel moto con addebito di vuoto.