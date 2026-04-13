Un giovane di 19 anni è stato trasportato in ospedale in codice rosso dopo un incidente in moto verificatosi ieri sera a Serino. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine. Il ragazzo è stato immediatamente trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Moscati, dove si trova sotto osservazione. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Tempo di lettura: 2 minuti Serino è con il fiato sospeso per le condizioni di un ragazzo di 19 anni rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri. Il giovane, che viaggiava a bordo della sua moto, è stato soccorso tempestivamente e trasportato d’urgenza all’ospedale “Moscati” di Avellino, dove attualmente è ricoverato nel reparto di rianimazione. Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento, l’incidente si sarebbe verificato lungo una delle arterie principali della zona. Non è ancora chiaro se siano coinvolti altri veicoli o se si sia trattato di una perdita di controllo del mezzo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incidente in moto: 19enne ricoverato in codice rosso al Moscati

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