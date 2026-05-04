A Milano, un convoglio della Linea 1 della metropolitana ha frenato bruscamente vicino alla banchina per evitare un tentato suicidio. L’evento ha causato cinque feriti tra i passeggeri, che sono stati soccorsi sul posto e trasportati in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. La fermata è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e le verifiche.

Un convoglio della Linea 1 ha frenato improvvisamente vicino alla banchina per evitare un tentato suicidio. Fortunatamente, la persona che ha tentato l’estremo gesto è salva Sono le 8:40 della mattina nella stazione M1 di Cordona a Milano, quando un convoglio della metro frena improvvisamente, lasciando i passeggeri nello sgomento ignari di cosa stesse accedendo fuori le porte degli affollati vagoni. Nessun ferito grave tra i presenti, se non 5 contusi, ma la causa della violenta frenata è drammatica. A stretto giro, infatti, Atm dirama una nota con cui spiega chela manovra d’emergenza è stata necessaria per sventare un tentativo di suicidio. La persona che avrebbe provato a compiere l’estremo gesto è fortunatamente salva.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milano, brusca frenata della metro per evitare un tentativo di suicidio: cinque feriti

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