Cartoline a Putin da Milano | la protesta in Piazza Mercanti contro lo Zar e Trump

Sabato 2 maggio, in piazza Mercanti a Milano, si è svolta una manifestazione organizzata da vari partiti con il titolo “No Putin, no Trump: wake up Europe”. Decine di persone si sono radunate per esprimere il proprio dissenso nei confronti delle figure di Putin e Trump, con cartoline inviate in segno di protesta. La manifestazione si è svolta durante la mattinata e ha attirato l’attenzione di alcuni cittadini e passanti.

Decine di persone a Milano, sabato 2 maggio, per la manifestazione “No Putin, no Trump: wake up Europe” organizzata in piazza Mercanti in mattinata e sostenuta da diversi partiti. Tra i partecipanti, il senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto, i consiglieri comunali di Palazzo Marino Gianmaria.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Magyar, 'non chiamerò Putin e Trump, spero lo zar fermi la guerra' “Senza consenso è stupro”: da Milano a Napoli e Bari, la protesta di piazza contro il ddl annacquato da BongiornoUna mobilitazione dal basso contro il ddl Bongiorno nel giorno in cui, trent’anni fa, le donne italiane ottennero il riconoscimento della violenza... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Cartoline a Putin da Milano: la protesta in Piazza Mercanti contro lo Zar e Trump; No Putin, No Trump: Wake up Europe.