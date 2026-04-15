Il Milan si prepara a rinforzare la rosa in vista della prossima Champions League, puntando su quattro giocatori considerati leader e protagonisti in campo. L’allenatore ha richiesto innesti di alto livello, tra cui un centrocampista di grande esperienza. Tuttavia, la trattativa per uno dei principali obiettivi incontrerebbe un ostacolo rappresentato dall’Inter, che si sta muovendo parallelamente sul mercato. La strategia rossonera si concentra su rinforzi mirati per rafforzare la squadra.

Non solo giovani: il Milan di Massimiliano Allegri cambia pelle. Dopo i colpi Alphadjo Cissè (10 milioni di euro, bonus inclusi) e Andrej Kostic (8 milioni di euro, sempre bonus inclusi), il summit di calciomercato svoltosi in via Aldo Rossi giorni fa ha tracciato una linea chiara: per vincere servono 'instant team' e leadership. Anche perché bisognerà rinforzare in maniera adeguata un Diavolo che punta a disputare la Champions League nella prossima stagione. Nella prossima finestra di calciomercato, il Milan continuerà ad investire - come ha fatto in questi ultimi anni - su giovani di prospettiva, certo. Ma nel summit tra Allegri, l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare, il tecnico ha avanzato una precisa richiesta al club di Via Aldo Rossi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, rivoluzione Allegri: quattro colpi “alla Modric” e assalto a Goretzka. Ma c’è un ostacolo Inter

Milan, rivoluzione Allegri: Modric verso il rinnovo, Leao può partirePianificazione totale in casa Milan, dove la dirigenza rossonera ha avviato una manovra a tenaglia tra campo e programmazione futura.

Milan, frizioni interne. Ecco cosa vuole Allegri. Modric verso il si. Il punto su Goretzka e CasemiroMilan, i rossoneri stanno preparando il ritorno in campo dopo la sconfitta contro il Parma.