Unghie corte o lunghe? Ecco qual è il vero trend che tutte stanno seguendo
Recentemente, molte persone si chiedono se sia meglio avere unghie corte o lunghe, perché il trend si sta evolvendo rapidamente. La causa è la crescente attenzione alle mode di bellezza, che spinge molte a cambiare stile frequentemente. In città, sempre più ragazze preferiscono mantenere le unghie corte per praticità, mentre altre scelgono lunghezze più evidenti per un tocco di eleganza. Un esempio concreto arriva da un salone di bellezza di Milano, dove le clienti si dividono quasi equamente tra le due opzioni.
Unghie corte o lunghe? Sono molte le persone a chiedersi quale sia effettivamente la scelta giusta da prendere. Per una donna, è davvero importante curare le proprie unghie. Ci sono tantissime persone che spingono per renderle più lunghe e curate possibili, il che però non significa che questo valga esattamente per tutte quante le persone. Ultimamente in effetti sembra prendere nuovamente piede il trend delle unghie corte. Premettendo che si tratta di una decisione che varia assolutamente da persona a persona, e quindi di conseguenza è fortemente soggettivo e personale, è chiaro che sembrano esserci delle variazioni nelle volontà di molte donne – ma anche adolescenti – negli ultimi tempi rispetto a quello che abbiamo visto e rivisto in tanti casi e molteplici occasioni. 🔗 Leggi su Robadadonne.it
Argomenti discussi: Manicure a mezzaluna: il grande ritorno della nail art anni '30 più chic e raffinata; Maniche lunghe degli operatori sanitari contaminate nell’80% dei casi; Dress code, no agli obblighi calati dall’alto, sì al dialogo con gli studenti. Parla la psicologa.
