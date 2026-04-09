Cattaneo | Ecco qual è stato il grandissimo merito di Allegri in questo Milan Ma poi fa notare che …

Il giornalista sportivo Marco Cattaneo, nel format 'Elastici' di 'Cronache di Spogliatoio', ha commentato il ruolo di Allegri nel Milan, sottolineando un suo grande merito. Tuttavia, ha anche fatto notare alcuni aspetti che meritano attenzione. La conversazione si è concentrata su aspetti tecnici e gestionali della squadra, senza entrare in dettagli personali o deduzioni. La discussione ha coinvolto vari aspetti del lavoro dell’allenatore e delle dinamiche interne del club.

Ha perso, è vero, le ultime due trasferte consecutive contro Lazio e Napoli senza segnare, dicendo addio ai sogni di Scudetto almeno per questa stagione. Ma è anche vero che il Milan di Massimiliano Allegri, reduce da un ottavo posto in classifica e fuori dalle coppe europee, con una sconfitta nell'ultima finale di Coppa Italia, aveva come obiettivo per quest'annata quello di ricostruirsi e di tornare in Champions League. Una tabella di marcia che, ad oggi, il Milan di Allegri sta ampiamente rispettando. Terzo posto in Serie A, a - 2 dal Napoli secondo (e Campione d'Italia in carica), a + 6 sulla quinta in graduatoria (attualmente la Juventus) e dunque in piena corsa per la qualificazione alla prossima edizione della Champions. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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