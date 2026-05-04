Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, il portiere ha vietato ai compagni di avvicinarsi alla curva degli ultras. Durante gli allenamenti, si è notato che Maignan ha impedito ai compagni di scambiarsi contatti con i tifosi presenti in quella zona. Questa decisione è stata comunicata ufficialmente prima della prossima gara, generando discussioni tra i membri dello spogliatoio. Nessun altro dettaglio è stato reso pubblico riguardo alle ragioni di questa scelta.

? Cosa scoprirai Perché Maignan ha vietato ai compagni di avvicinarsi alla curva?. Come ha reagito lo spogliatore dopo il crollo contro il Sassuolo?. Chi sono i giocatori più criticati dai tifosi dopo la sconfitta?. Quanto rischio corre il Milan di perdere il posto in Champions?.? In Breve Dal 18 febbraio il Milan ha ottenuto solo 4 vittorie in 11 partite.. Nelle ultime 5 prestazioni i rossoneri hanno segnato un solo gol subendone 11.. Matteo Gabbia ha tentato di mediare spiegando la scelta dei compagni in campo.. Il rischio Champions League aumenta per la pressione di Roma e Como.. Dopo la disfatta subita al Mapei Stadium contro il Sassuolo, Mike Maignan ha ordinato ai compagni di evitare i settori occupati dagli ultras rossoneri per scongiurare ulteriori scontri con la curva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milan, Maignan blocca i compagni: no ai contatti con gli ultras

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