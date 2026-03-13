Sui canali ufficiali del Milan e su Dazn è ora disponibile "Beyond the Magic", il mini-documentario dedicato a Mike Maignan che offre uno sguardo inedito sul capitano rossonero, dentro e fuori dal campo. In questo trailer c'è anche il discorso del portiere ai suoi compagni prima del recente derby vinto 1-0 contro l'Inter: "Insieme, ragazzi, insieme. Senza emozioni, stiamo stretti, sangue freddo. Restiamo dentro la partita". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Maignan, il discorso ai compagni prima del derby con l'Inter

