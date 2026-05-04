Durante la partita tra Sassuolo e Milan, l’analisi tattica ha evidenziato un errore di Estupiñán nel primo gol di Berardi. Lo screenshot mostrato in settimana mette in luce come il difensore abbia sbagliato posizione nel momento dello sviluppo dell’azione. Il confronto con il compagno di reparto, Theo Hernandez, evidenzia differenze di copertura e intervento. La situazione ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori sull’andamento della fase difensiva del Milan.

L'errore di Jashari sul primo gol del Sassuolo è grave e palese: lo svizzero ha perso una palla sulla trequarti difensiva, lasciando campo all'offensiva dei neroverdi. Tutto vero, ma la difesa del Milan ha avuto il tempo di recuperare e accorciare. Il problema arriva dalla scelta (sbagliata) di un singolo. E parliamo di Estupiñán: scelto da Massimiliano Allegri al posto di Bartesaghi, il terzino sinistro ha sbagliato completamente il posizionamento sul gol di Berardi. E lo possiamo vedere benissimo in questo istante della gara, dalle immagini riprese da 'DAZN'. Laurienté con il possesso del pallone al limite dell'area di rigore con tre difensore del Diavolo già in zona.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, l’analisi del disastro: lo screenshot che inchioda Estupiñán. Il confronto con Theo …

Notizie correlate

Leggi anche: Hernanes dopo il crollo del Milan: “Leao doveva andare via con Theo Hernandez. Finita la pazienza con lui”

Theo Hernandez contro Estupinan: dominio in attacco, ma gli XG e i gol subiti dicono anche altroDopo un gol magnifico con l'Al-Hilal è tornato di moda nei tifosi rossoneri il nome di Theo Hernandez.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Capello: Zirkzee per Leao? Milan, fallo. Non paragonate Lewandowski a Modric, vi spiego perché...; Mostrate le intercettazioni, Imbarazzo e veleni: l'analisi del terremoto a Pressing; Imbarazzanti, furia tifosi Milan contro Allegri (e società) dopo ko con Sassuolo; Milan, parlare di crisi non è eccessivo: 7 punti nelle ultime 7 e un gol segnato nelle ultime 5.

Il Milan è indietro di 80 punti rispetto all’Inter negli ultimi sette anniAnalisi approfondita dei recenti sviluppi e performance dell’AC Milan rispetto all’Inter negli ultimi sette anni di Serie A. La rivalità tra Milan e Inter è una delle più intense e storiche del calcio ... notiziemilan.it

Milan tattica 2026: equilibrio, pragmatismo e limiti offensiviAnalisi tattica completa del Milan 2026: moduli, principi di gioco, punti di forza e limiti della squadra tra difesa e sviluppo offensivo ... milanosportiva.com

Maignan non “manda” la squadra sotto la curva dopo Sassuolo-Milan, poi Gabbia spiega così l’accaduto: tensione in casa rossonera coi tifosi Una prestazione bruttissima sul campo. Con la squadra che non è andata sotto il settore occupato dai tanti tif - facebook.com facebook

Calciomercato Milan, Moretto: “Konè I rossoneri hanno parlato con l’entourage” #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com