In questa stagione, Pervis Estupinan ha preso il posto di Theo Hernandez nel ruolo di terzino sinistro del Milan. Mentre Estupinan si è distinto per le sue azioni offensive, i dati sugli expected goals e i gol subiti evidenziano aspetti diversi della sua prestazione. Theo Hernandez, invece, è stato protagonista di un dominio in fase di attacco prima della sua sostituzione.

Dopo un gol magnifico con l'Al-Hilal è tornato di moda nei tifosi rossoneri il nome di Theo Hernandez. Il terzino del Milan è stato ceduto in estate proprio alla squadra di Simone Inzaghi con i rossoneri che hanno acquistato Estupinan dal Brighton anche se al momento il titolare di quella fascia resta Davide Bartesaghi. Noi di Pianeta Milan abbiamo voluto confrontare dei dati specifici tra la stagione di Estupinan con il Milan e tra l'ultima stagione in rossonero di Theo Hernandez. Ecco le statistiche grazie a 'Opta' e 'Sofascore'. Il confronto parte con 49 partite giocate da Theo Hernandez contro le 19 d Estupinan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Theo Hernandez contro Estupinan: dominio in attacco, ma gli XG e i gol subiti dicono anche altro

Articoli correlati

Milan, Theo Hernandez torna in Italia? Clamoroso Pellegatti: “Mi dicono che …”Di recente Theo Hernandez, ex terzino del Milan che i rossoneri hanno ceduto in estate all'Al-Hilal, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' del suo...

Leggi anche: Theo Hernandez: gol e giocate dell’ex Milan con l’Al-Hilal. E il suo valore …

Tutti gli aggiornamenti su Theo Hernandez

Temi più discussi: Milan, Estupinan in hype post derby: come cambia ora la sua gestione al fantacalcio; Estupiñán, nel derby solo un'illusione. Per sostituire Theo serve molto di più; Leao, così non va: il Milan è pronto a valutare tutte le offerte in estate; Milan e la sfida di sostituire Theo Hernandez.

Estupinan delude ancora, il Milan perde a Roma e si allontana dall’InterIl delicato equilibrio del Milan tra aspettative e realtà nel tentativo di sostituire Theo Hernandez sulla fascia sinistra. Il Milan ha avviato la settimana con una nota negativa, cedendo punti prezio ... notiziemilan.it

Estupiñán, nel derby solo un'illusione. Per sostituire Theo serve molto di piùLa settimana è cominciata nella maniera più amara per il Milan, che con la sconfitta esterna sul campo della Lazio si è allontanato ancora di più dal primo posto ... milannews.it

Tentativo Juve per Theo Hernandez Le novità - facebook.com facebook

Dal sondaggio #TheoHernandez al cavallo di ritorno: #Juve, esperienza mercato in corsia x.com