Hernanes dopo il crollo del Milan | Leao doveva andare via con Theo Hernandez Finita la pazienza con lui

Dopo la sconfitta del Milan contro l'Udinese, Hernanes ha espresso un commento deciso sulla prestazione di Leao, affermando che il portoghese avrebbe dovuto lasciare il campo insieme a Theo Hernandez. Nel post partita, l'ex centrocampista ha sottolineato di aver perso la pazienza con Leao, senza aggiungere ulteriori dettagli o considerazioni. La sua dichiarazione ha attirato l'attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Continua il periodo nero del Milan di Massimiliano Allegri. Dopo il k.o. dell'ultima settimana contro il Napoli di Conte, oggi è arrivata un'altra sconfitta contro l'Udinese. Gli uomini di Runjaic hanno travolto il Diavolo rifilando un pesante 0-3 a 'San Siro'. Tra le tante prestazioni negative della serata, 'spicca' quella di Rafael Leao uscito dal campo accompagnato da una bordata di fischi. A commentare la sua prestazione anche l'ex centrocampista Hernanes, che ai microfoni di 'DAZN' non ha usato mezzi termini per il portoghese. Ecco, di seguito, le sue parole. "Per quello che Leao ha espresso e per la sua attitudine, secondo me lui doveva andare via già con Theo Hernandez.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Hernanes dopo il crollo del Milan: “Leao doveva andare via con Theo Hernandez. Finita la pazienza con lui” Leao, la pazienza del Milan è finita: sarà messo sul mercatoIl rapporto tra Rafa Leao e il Milan non è mai stato così distante, nemmeno nei momenti più delicati del rinnovo. Leggi anche: Theo Hernandez: gol e giocate dell’ex Milan con l’Al-Hilal. E il suo valore … THEO HERNANDEZ TORNA AL MILAN, MESSAGGIO CHIARO RAFA LEAO, PRONTO IL RINNOVO: LA CONFERMA