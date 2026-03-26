In questa stagione, Pavlovic ha siglato più reti tra i difensori in casa in Serie A, superando tutti gli altri colleghi nel ruolo. Il suo contributo offensivo si distingue tra i difensori e si inserisce tra i migliori marcatori del Milan in campionato. La sua presenza si fa sentire in modo particolare nelle partite casalinghe, dove ha ottenuto risultati rilevanti in termini di marcature.

Il Milan di Massimiliano Allegri si sta godendo una sosta per le Nazionali piuttosto leggera e con pochi pensieri. Merito della bella vittoria di 'San Siro' nell'ultimo turno di Serie A. Come noto, il Diavolo ha vinto 3-2 sabato scorso contro il Torino di Roberto D'Aversa. Decisivi i gol di Strahinja Pavlovic, Adrien Rabiot e Youssouf Fofana. Grazie a questo successo e al pari dell'Inter con la Fiorentina, i rossoneri sono ora a -6 dai nerazzurri primi in classifica. Per continuare a coltivare il sogno Scudetto, sarà necessario vincere la prossima partita di campionato contro il Napoli, terza a -1 dai rossoneri. Per farlo, Allegri conta sui suoi uomini chiave: tra questi rientra Pavlovic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Pavlovic è il tuo uomo in più: nessun difensore ha segnato più gol in Serie A in casa

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