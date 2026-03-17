Mercato Milan Leao verso l’addio in estate? Tare ha già individuato un profilo per sostituirlo!

Il mercato del Milan si concentra sul futuro di Rafael Leao, il numero 10 portoghese. Secondo fonti vicine al club, l’attaccante potrebbe lasciare il team in estate. Tare, dirigente del club, ha già individuato un possibile sostituto che potrebbe prendere il suo posto. La situazione attuale riguarda esclusivamente le decisioni del club e le opzioni disponibili sul mercato.

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