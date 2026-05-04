Milan Ganz sicuro | Leao è una punta e il Milan andrà in Champions League

Maurizio Ganz, ex attaccante del Milan negli anni ’90, si trovava alla presentazione del nuovo libro di Pellegatti. Durante l’evento ha dichiarato che Leao è una punta e che il Milan parteciperà alla prossima edizione della Champions League. Ganz ha espresso fiducia nel percorso della squadra e nelle prospettive future del club. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei tifosi e degli appassionati di calcio presenti all’evento.

Maurizio Ganz, storico ex attaccante del Milan di fine anni '90, era presente alla presentazione del nuovo libro di Pellegatti. Maurizio Ganz, storico ex attaccante del Milan di fine anni '90, presente alla presentazione del nuovo libro di Carlo Pellegatti “50 partite, infinite emozioni. Il Milan”, ha voluto rispondere ad alcune domande dei giornalisti presenti a margine dell'evento. Ecco, di seguito, il video del nostro inviato Stefano Bressi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Ganz sicuro: “Leao è una punta e il Milan andrà in Champions League” Notizie correlate Milan, la fiducia di Scaroni: “Sicuro che andremo in Champions League, unico obiettivo dichiarato da tutti”Mancano solo sei partite in Serie A e il Milan non è ancora sicuro di un posto nella prossima edizione della Champions League. Leggi anche: Effetto derby: Milan, rimonta Scudetto possibile? Allegri punta alla Champions League, ma … Panoramica sull’argomento Ganz: Leao talento puro, io credo ancora in lui. Milan in Champions? Sono sicuro al 100%Non ho fatto molti gol con la maglia del Milan, ma sono stati pesanti. E quando sono pesanti è sempre un qualcosa di buono. Parla così. tuttomercatoweb.com MN - Ganz: Leao talento puro, credo ancora in lui. Sono sicuro al 100% che il Milan andrà in ChampionsMaurizio Ganz, ex attaccante del Milan, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti a margine della presentazione del nuovo libro di Carlo Pellegatti 50 partite, infinite emozioni. milannews.it