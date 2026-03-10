Effetto derby | Milan rimonta Scudetto possibile? Allegri punta alla Champions League ma …

Dopo il derby di domenica sera, vinto dal Milan grazie a un gol di Pervis Estupinan, la squadra di Massimiliano Allegri si trova a sette punti dall’Inter di Cristian Chivu. La vittoria ha riacceso l’interesse sulla corsa allo scudetto, mentre l’allenatore rossonero concentra le sue attenzioni sulla qualificazione alla Champions League. La classifica vede il Milan in crescita, ma ancora distante dalla vetta.

Difficile, ma non impossibile. Il Milan di Massimiliano Allegri, secondo il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, non intende gettare la spugna prima del tempo nella lotta Scudetto: con la vittoria nel derby di Milano contro l'Inter, infatti, si è riaccesa una piccola speranza di rimonta e il Diavolo cercherà di cavalcarla. Certo, 7 punti in 10 giornate sono tanti, ma in casa rossonera ricominciano a crederci. E anche Allegri, che pubblicamente continua a ribadire come sia importante tenere lontane le squadre che stanno dietro per arrivare il prima possibile alla qualificazione in Champions League, è probabilmente il primo a credere come nel calcio può sempre succedere di tutto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

