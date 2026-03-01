Milan Futuro Oddo | Abbiamo affrontato la squadra più forte Contento dei ragazzi

Dopo la partita tra Milan Futuro e Folgore Caratese, l’allenatore dei rossoneri ha commentato la prestazione della squadra, sottolineando di aver affrontato la formazione più forte del torneo. Ha espresso soddisfazione per l’impegno dei giocatori, senza entrare in dettagli sulle strategie adottate o sui singoli episodi. Le sue parole si sono concentrate sulla prova complessiva dei suoi ragazzi durante l’incontro.

Al termine di Milan Futuro-Folgore Caratese, l'allenatore dei rossoneri Massimo Oddo ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni. Il Milan Futuro pareggia 1-1 contro la Folgore Caratese grazie alla rete di Vladimirov. Al termine del match, l'allenatore rossonero Massimo Oddo ha voluto rilasciare alcune parole sulla prestazione dei suoi giovani ragazzi: Ecco, di seguito, il video.