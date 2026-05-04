Nel penultimo turno di stagione regolare in serie D, il Milan Futuro ha ottenuto una vittoria schiacciante contro la Vogherese, segnando numerosi gol e assicurandosi matematicamente un posto ai playoff. La squadra guidata da mister Oddo ha dominato l’incontro, mettendo in mostra un gioco efficace e una notevole capacità offensiva. La partita si è conclusa con un risultato ampio, portando il Milan Futuro a consolidare la sua posizione in classifica e a prepararsi per le fasi finali della competizione.

Strano a dirsi, ma c’è un Milan che segna una caterva di gol e vince. Non è la prima squadra evidentemente, bensì quello di mister Oddo, che strapazza la Vogherese nell’ultimo turno di stagione regolare in serie D e conquista aritmeticamente l’accesso ai playoff. A far impressione è il numero delle volte in cui i giovani diavoli hanno gonfiato la rete per la gioia del pubblico rossonero: ben dieci, rendendo necessari pallottoliere e almanacco dei record del campionato. Certo, che la Vogherese fosse poca cosa si sapeva dal principio, ma presentarsi in questo modo ai playoff è una grande iniezione di fiducia. La cronaca del primo tempo. Per l’ultima uscita in campionato, Oddo conferma Menon sull’esterno d’attacco e ripropone Pagliei al centro della difesa.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan Futuro, goleada contro la Vogherese e ora i playoff

[HIGHLIGHTS] Serie D Girone B 25/26 | Giornata 34 | Milan Futuro - Vogherese

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