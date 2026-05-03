Serie D Milan Futuro-Vogherese la partita in diretta | Live News

Alle ore 15:00, si gioca l’ultimo match del campionato di Serie D tra il Milan Futuro, guidato da Massimo Oddo, e la Vogherese. La partita si svolge nell’ultima giornata del torneo, con le squadre pronte a scendere in campo per l’ultima volta in questa stagione. La sfida si tiene in un impianto sportivo di proprietà pubblica. La cronaca della partita sarà disponibile in diretta.

Le porte dello stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA), sono pronte ad aprirsi su Milan Futuro-Vogherese, ultimo atto del campionato di Serie D girone B. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 15:00, dirige l'incontro Francesco Pandolfi di Saronno, assistito da Davide Adinolfi (Salerno) e Andrea Nurra (Sassari). MILAN FUTURO-VOGHERESE, IL MOMENTO DELLE DUE SQUADRE- I rossoneri di Massimo Oddo si trovano al 4° posto in classifica, a pari merito con la Leon, con un margine di due punti sul Brusaporto sesto. La Vogherese, invece, arriva all'appuntamento da retrocessa, complici anche i 31 punti di penalizzazione inflitti per situazioni extra campo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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