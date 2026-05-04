Dopo la sconfitta contro il Sassuolo al Mapei Stadium, il Milan non si è recato a salutare i tifosi come di consueto. Le immagini mostrano i giocatori che abbandonano il campo senza interagire con il pubblico presente, sollevando domande sul motivo di questo comportamento. La squadra è tornata negli spogliatoi senza fermarsi, mentre il portiere ha lasciato il campo senza partecipare ai consueti saluti finali.

Provedel Bologna, i felsinei accelerano: nel mirino il portiere della Lazio, filtrano segnali di apertura sul possibile affondo Daffara brilla all’Avellino: la Juventus monitora la sua crescita, definito il piano per il futuro del baby portiere! Roberto Vecchioni si lascia andare: «Inter, questo Scudetto ha tratti epici e il sapore della rinascita! Guarire dalle ferite passate era una necessità emotiva» Altobelli esalta Marotta e Ausilio post Scudetto Inter: «Bisogna far loro una statua a Milano. Non avevano tanti soldi da investire sul mercato, ma hanno costruito ancora una volta una rosa vincente» Capello celebra l’Inter dopo lo Scudetto: «Chivu ha scacciato i fantasmi, Lautaro ha fatto davvero il capitano.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Milan, cosa è successo davvero nel finale di partita con Maignan: perché la squadra non ha salutato i tifosi. Emerge il retroscena!

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